Milano, Romeo (Lega): "Spada sindaco? E' un buon nome ma non è l'unico"

“Alessandro Spada candidato sindaco a Milano per il centrodestra? È un buon nome, come ce ne sono ovviamente tanti altri che sono figure di spicco della società civile e che sicuramente potrebbero dare un contributo importante per la ricerca di questo candidato sindaco per il centrodestra. È assolutamente un obiettivo prioritario e da trovare in fretta, ci sono vari profili interessanti, Spada sicuramente uno di questi”. Lo ha detto a LaPresse il capogruppo della Lega al Senato e presidente della Lega Lombarda Massimiliano Romeo a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano, sull’ipotesi di candidare a sindaco del capoluogo lombardo l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Sulle divisioni nel centrodestra, che hanno portato sabato scorso Forza Italia a organizzare un presidio alternativo al raduno dei Patrioti in piazza Duomo, Romeo ha detto: “Le sensibilità diverse le conosciamo ormai da tempo, è chiaro che se vogliamo pensare di poter essere competitivi a Milano la cosa che non dobbiamo assolutamente fare è creare divisione all’interno della coalizione. Si lavora tutti alla ricerca del candidato migliore che abbia più chance, poi che sia un politico, o che sia un civico ci interessa poco, l’importante è che abbia delle caratteristiche per poter giocarsi la partita in maniera seria e con delle possibilità di vincere”.