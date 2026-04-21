Re Carlo III rende omaggio alla regina Elisabetta II nel giorno del suo centenario

Re Carlo III ha reso omaggio alla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, in un messaggio video reso pubblico da Buckingham Palace per celebrare quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. Il re ha dichiarato che molte delle problematiche globali odierne avrebbero “probabilmente turbato profondamente” la regina, ma che il centenario dovrebbe essere visto come una “celebrazione di una vita ben vissuta“. Carlo ha anche rinnovato il suo impegno al dovere e al servizio verso il popolo. La famiglia reale si riunirà per una serie di eventi in onore della defunta sovrana, scomparsa nel 2022 all’età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni.