Milano, incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti a Bollate

Un incendio è divampato ieri sera in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate, in provincia di Milano. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al materiale accumulato all’esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell’area. Non risultano persone coinvolte. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Arpa che ha avviato il monitoraggio dell’aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.