Milano, incendio in azienda smaltimento rifiuti

Un incendio è divampato ieri sera in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate, in provincia di Milano. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al materiale accumulato all’esterno in attesa di lavorazione.

Per tutta la notte 60 vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell’area. Non risultano persone coinvolte. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Arpa che ha avviato il monitoraggio dell’aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.

Nessun valore critico nell’aria

Non sono stati rilevati valori critici in relazione all’incendio. Le fiamme hanno interessato un deposito auto e un autodemolitore. I tecnici di Arpa Lombardia hanno installato un campionatore per la qualità dell’aria e, per i parametri ricercati, non sono stati rilevati valori critici. Presenti gli inquinanti tipici della combustione le cui concentrazioni non sono critiche, perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera.

Per la durata delle operazioni di spegnimento, superiore alle 6 ore, è stato installato un campionatore ad alto volume, posizionato presso un edificio scolastico situato nelle vicinanze dell’area interessata, per rilevare e analizzare eventuali contaminanti aerodispersi. Sul posto sono intervenuti il gruppo base e il gruppo specialistico Rscc (Referente Sede Centrale di Collegamento) per la valutazione della qualità dell’aria. Il campionatore rimarrà in funzione anche dopo il completo spegnimento del rogo per monitorare l’aria dai fumi post incendio. Seguiranno nei prossimi giorni aggiornamenti sugli esiti dei filtri del campionatore.