Messico, spara tra la folla alle piramidi di Teotihuacan: morto turista canadese

Un uomo armato, appostato in cima a una delle piramidi storiche di Teotihuacán, in Messico, ha aperto il fuoco sui turisti, uccidendo un cittadino canadese e ferendo almeno 13 persone nel sito archeologico a nord della capitale messicana Città del Messico, secondo quanto riferito dalle autorità. L’autore della sparatoria è poi deceduto a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta, secondo quanto riportato in un comunicato. L’amministrazione locale ha dichiarato che sette persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco, mentre i testimoni affermano che altre sono rimaste ferite a causa di cadute. Le vittime sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche. Tra queste vi sono turisti colombiani, russi e canadesi.