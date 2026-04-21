Bologna: su A14 ubriaco e con 176 kg di hashish nell'auto, arrestato

Percorreva la A14 guidando in stato di ebbrezza e trasportando a bordo della sua auto 176 kg di hashish. A scoprirlo sono stati gli agenti del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, che con il supporto della Sottosezione Autostradale di Bologna Sud hanno attuato un dispositivo di controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna, monitorando aree di servizio e veicoli sospetti. Durante tali attività, gli agenti hanno intercettato un 51enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso ad effettuare manovre di guida pericolose nei pressi dello svincolo di collegamento tra l’A1 e l’A14, interferendo con la marcia degli altri veicoli; lo stesso, in evidente stato di alterazione alcolica è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato riscontro positivo. Durante le fasi del controllo, dall’interno del veicolo è immediatamente trapelato un forte odore che ha insospettito gli agenti. A seguito di un controllo visivo dell’abitacolo, è stata rilevata la presenza di 5 borsoni nascosti da un telo di colore nero. Al loro interno sono stati trovati numerosi sacchi trasparenti termosaldati, per un totale di oltre 176 kg di hashish. I controlli sono proseguiti a casa del 51enne, dove sono stati trovati altri 18 kg di marijuana in un borsone nascosto in garage.