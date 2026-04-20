Calcio, Billy Costacurta sul figlio: "Il tso di Achille il momento più brutto della mia vita"

E’ un’intervista a tutto campo quella rilasciata da “Billy” Costacurta al podcast ‘One More Time’ di Luca Casadei. La puntata è disponibile da venerdì 17 aprile, in formato audio su OnePodcast e su tutte le piattaforme streaming, e da domani, martedì 21 aprile, in versione video su Spotify e YouTube. Un intenso viaggio con uno dei più forti e famosi difensori italiani di sempre, che ai microfoni di Luca Casadei ripercorre la sua carriera calcistica, si sofferma sul dolore causato dalla morte del padre, su che cosa significhi avere un figlio con l’ADHD, e su come l’amore per la sua famiglia sia sempre stato più forte di ogni difficoltà.