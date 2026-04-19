Russia, raid ucraino colpisce zone industriali e il reparto maternità di un ospedale

Un attacco con droni ucraini ha colpito alcune zone industriali a Novokuibyshevsk e Syzran, nella regione russa di Samara, città che ospitano grandi raffinerie di petrolio. Lo ha dichiarato il governatore Vyacheslav Fedorishchev. Preso di mira anche il reparto di maternità di un ospedale a Novokuibyshevsk, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Non sono state segnalate vittime. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le sue forze hanno distrutto 258 droni di Kiev nella notte di sabato in 16 regioni russe, nonché sulla penisola ucraina della Crimea, ormai annessa, e sui mari Nero e d’Azov.