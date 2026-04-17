Cina, avvistato gruppo di delfini bianchi. Con loro anche un cucciolo appena nato

Un gruppo di delfini bianchi cinesi, noti come i “panda giganti del mare”, è stato avvistato nelle acque a ovest della città di Xiamen, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale. I residenti locali hanno osservato cinque esemplari adulti nuotare insieme, accompagnati da un cucciolo grigio. Secondo gli esperti, il piccolo delfino avrebbe meno di un mese di vita e godrebbe di buona salute.

Si tratta della prima segnalazione di un delfino bianco appena nato avvistato a Xiamen quest’anno. Altamente sensibile alla qualità dell’acqua marina, il delfino bianco è una specie in via di estinzione sotto protezione nazionale di prima classe in Cina ed è anche considerato un indicatore dello stato di salute dell’ecosistema in cui vive.