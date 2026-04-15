Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio”

“I lavori sono terminati e abbiamo capito che la frana che è stata esplorata non nasconde dei siti o delle stanze ma in realtà collega con delle gallerie che sono più avanti e che stanno in dei campi sportivi” sono le parole del Prefetto di Roma Lamberto Giannini a Palazzo Valentini in occasione del punto stampa sul termine degli scavi alla Casa del Jazz. Nel sottosuolo del locale romano le ricerche del giudice Paolo Adinolfi, di cui non si hanno notizie dal 1994 e della cui scomparsa sarebbero responsabili membri della Banda della Magliana. Assieme al prefetto i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti della Fondazione Casa del Jazz. “I muri sono stati forati” prosegue Giannini, “ed è stata trovata terra e non altri ambienti. Ritengo che sia stato un lavoro importantissimo perché ha tolto il dubbio. Sulla Casa del Jazz ora non ci sono misteri”.