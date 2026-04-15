Mps, Lovaglio: "Non vedo l'ora di ricominciare"

“Non vedo l’ora di ricominciare, con il passo giusto e andare sulla direzione che abbiamo fissato di questo progetto che è estremamente importante non solo per il sistema finanziario, ma credo anche per il Paese”. Lo ha detto Luigi Lovaglio a un punto stampa dopo l’assemblea di Mps in cui ha vinto la lista Plt della famiglia Tortora, che lo ha candidato a Ceo della banca senese di cui è già stato Ceo. Lovaglio dopo essere stato escluso dalla lista del Cda si è candidato con quella rivale di Plt Holding ed è stato licenziato dalla banca.