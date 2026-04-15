Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei soci

All’assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. La lista ha vinto con il 49,95% del capitale presente in assemblea. Quella del cda che indicava a ceo Fabrizio Palermo ha ottenuto il 38,79% e quella dei gestori di Assogestioni il 6,94% dei voti. Subito dopo l’annuncio dell’esito del voto, è scattato dalla platea un coro ‘Lovaglio, Lovaglio’. Ad accogliere la vittoria della lista di Plt anche un applauso dalla sala della assemblea. La lista di Plt Holding (Famiglia Tortora) con Lovaglio indicato come Ceo che ha otto componenti su 15 avrà in Cda Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Lidia Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini, Paola Leoni. La lista del cda, arrivata seconda nel voto in assemblea , porta a casa sei seggi, che in base al suo ordine di indicazione vanno a Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli, Antonella Centra. La lista di minoranza degli investitori di Assogestioni, risultata terza e ultima, consegue nel board un consigliere che è Paola De Martini.

Maione: “Ho dato tutto alla banca, e continuerò”

“Abbiamo fatto un percorso enorme di sacrifici, con giornate di gioie e dolori, e siamo diventati una banca fra le migliori del panorama italiano e competitiva”. Lo ha detto in assemblea dei soci il presidente uscente di Monte dei Paschi di Siena Nicola Maione. Nel suo intervento Maione ha voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini che lavorano nella banca per il loro “lavoro straordinario”, “cui va il mio totale ringraziamento e quello dell’intero cda. Penso che la solidità di Mps abbia contribuito anche alla solidità dell’intero sistema bancario italiano, non dimenticando mai le radici radicate nel territorio, perché questa è una banca dei territori, anche dove” ora “siamo”. “Continuità e coralità sono convinto che saranno le carte vincenti per la banca, prescindendo da chi saranno le persone che la governeranno. Ho dato tutto alla banca e lo farò sempre indipendentemente dalla mia posizione. Penso anche che tutta la nostra banca avrà certamente un futuro di crescita e di successo”, ha aggiunto Maione. “Vogliamo andare avanti con fiducia, continuare ad impegnarci per raggiungere nuovi e importanti traguardi, però penso che il lavoro di squadra debba essere alla base di quello che è stata e sarà Mps, insieme alla perseveranza e alla fiducia nelle proprie capacità”, ha detto. “Sono il primo sostenitore della banca più antica e straordinaria al mondo, indipendentemente dalle posizioni che occuperò”, ha sottolineato Maione. “Io non so come andrà a finire questa assemblea, però io e tutto il Cda siamo qui, ci mettiamo la faccia, siamo convinti di quello che facciamo”, ha affermato il presidente uscente. “Mi piace anche ripeterlo oggi, abbiamo creduto tutti quanti in un progetto e tutti quanti abbiamo dato forza a una banca storica che si è riconquistata un ruolo strategico nel sistema bancario italiano”, ha detto Maione.

Respinta a larghissima maggioranza azioni responsabilità di Bluebell

Dopo il voto sul bilancio 2025 e sul dividendo, approvati quasi all’ unanimità degli azionisti, l’assemblea di Mps è passata a un altro punto relativo alla proposta azioni di azione di responsabilità presentata dal fondo Bluebell Partners nei confronti del presidente Nicola Maione, e dell’ex ceo Luigi Lovaglio. Le proposte di azioni di responsabilità sono state respinte a stragrande maggioranza dei voti. Per Giuseppe Bivona, del fondo Bluebell, che è piccolo socio di Mps, ci sarebbe stata una presunta violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella gestione societaria e nella redazione dei bilanci. Nella prima votazione, riguardante il presidente uscente Maione, la proposta di azione di responsabilità è stata respinta con il 94,49% dei voti contrari. Nella seconda votazione, riguardante l’ex ceo Lovaglio, c’è stato il 96,49% dei contrari.