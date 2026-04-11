Spagna, attribuito a Gaudì uno chalet di montagna sui Pirenei: le immagini dell'opera

Un lungo dibattito su uno chalet di montagna in Catalogna potrebbe finalmente essere stato risolto. I funzionari ora affermano che l’insolito edificio è stato progettato nientemeno che da Antoni Gaudí. Per decenni, la controversia accademica ha circondato questo chalet di 120 anni ai piedi dei Pirenei, nella regione spagnola della Catalogna. La forma stravagante e le linee fluide di Xalet Catllaràs sono forse opera dell’architetto più famoso della Spagna, Antoni Gaudí? Ora, la questione sembra essere risolta: l’Assessorato alla Cultura del Governo della Catalogna ha dichiarato che Gaudí è l’autore dello chalet.