Napoli, l'arrivo degli equipaggi del 'Thousand Madleens to Gaza'

Sono arrivati nel porticciolo di Mergellina gli equipaggi del ‘Thousand Madleens to Gaza’, la flottiglia partita da Marsiglia e diretta nelle acque antistanti la città per portare aiuti e solidarietà al popolo palestinese. “Venti barche della Thousand e venti della Flotilla con 110 persone di equipaggio. Vogliamo rompere il blocco di Israele in Palestina che non consente di portare aiuti umanitari. Vogliamo che finisca il genocidio a Gaza e l’occupazione illegale della Cis-Giordania”. Queste le parole di Andrea Tundo (Thousand Madleens Italia), e di alcuni componenti dell’equipaggio.