Roma, incendio in un appartamento: l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno all’interno di un appartamento al quinto e ultimo piano di uno stabile in via A. Trionfi 33, a Roma. L’allarme è scattato alle 13.25. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento Tuscolano 2 e del distaccamento La Rustica, con il supporto di un’autoscala e del carro autoprotettori, sotto il coordinamento del Capo Turno Provinciale. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, impedendone la propagazione al resto dell’abitazione e agli altri appartamenti dello stabile.

Il rogo ha interessato esclusivamente una camera da letto. Non si registrano persone ferite né intossicate. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.