Flotilla, 22 imbarcazioni verso Gaza: “La missione continua per rompere l’assedio”

La Global Sumud Flotilla, iniziativa umanitaria internazionale con 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti per Gaza, è stata bloccata dalla marina israeliana a poche decine di miglia dalla Striscia, superando un limite mai raggiunto prima. I velieri pro-palestinesi si sono trovati di fronte a oltre 16 imbarcazioni militari israeliane. Più di 20 imbarcazioni della flottiglia sono state intercettate e oltre 200 attivisti, tra cui più di 20 italiani, sono stati arrestati. Tajani annuncia che gli italiani saranno portati ad Ashdod e poi espulsi, mentre Tel Aviv assicura che Greta Thunberg e gli altri attivisti sono sani e salvi. Hamas definisce l’azione un atto di pirateria e terrorismo. Nonostante gli arresti, la missione continua con altre 20 barche ancora in navigazione verso Gaza, con persone determinate a rompere l’assedio israeliano e portare aiuti alla popolazione.
Da nord a sud, migliaia di manifestanti pro-Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti.
Sono salite a 20 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane, mentre 22 barche proseguono al momento la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. È quanto risulta dal tracker che segue in diretta il percorso della Flotilla. Le imbarcazioni fermate sono Adara, All In, Alma, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Grande Blu, Hio, Huga, Jeannot III, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.
“Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati”. Con queste parole in un video pubblicato sul suo profilo Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha annunciato di essere stato fermato da Israele mentre partecipava alla missione della Global Sumud Flotilla. Croatti si trovava a bordo della barca Morgana sulla quale c’era anche l’eurodeputata Avs Benedetta Scuderi, che ha anche lei comunicato di essere stata fermata.
E’ salito a 19 il numero delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate e fermate da Israele. Lo ha comunicato in un aggiornamento su Instagram Saif Abukeshek, membro del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla. Sono oltre 200 gli attivisti a bordo delle imbarcazioni, provenienti da oltre 30 Paesi. Tra questi figurano 30 cittadini spagnoli, 22 italiani, 21 turchi, 12 malesi, 11 tunisini e brasiliani, 10 francesi, 9 irlandesi, 8 algerini, 7 statunitensi, 7 tedeschi, 6 britannici. “La missione continua per rompere l’assedio a Gaza”, ha aggiunto Abukeshek, specificando che sono 30 le barche in direzione della Striscia, con le persone a bordo “determinate e motivate”.