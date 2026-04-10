Gaza, i palestinesi continuano ad affrontare l’incertezza 6 mesi dopo l’avvio del cessate il fuoco

I palestinesi nella Striscia di Gaza continuano ad affrontare l’incertezza e la speranza in declino, sei mesi dopo l’entrata in vigore di un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Una tregua mediata dagli Stati Uniti è entrata in vigore lo scorso ottobre per mettere in pausa due anni di guerra devastante nell’enclave. L’accordo prevedeva anche il disarmo di Hamas, l’ingresso di maggiori aiuti umanitari e la diffusione di una forza di sicurezza internazionale. Gli sfollati speravano anche che i piani di ricostruzione sarebbero avviati presto. Tuttavia, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, un totale di 738 persone sono state uccise e altre 2.036 sono rimaste ferite, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità di Gaza, che non fa distinzione tra combattenti e civili nel conteggio delle vittime.