Gaza, Israele ripristina cessate il fuoco dopo i bombardamenti

Dopo un’ondata di attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e la mattina di mercoledì 29 ottobre, il cessate il fuoco è ripreso alle 10 ora locale, le 9 in Italia. Ma nelle ore precedenti i bagliori e le colonne di fumo causati dai bombardamenti israeliani sono stati visti su tutta la Striscia di Gaza. I raid hanno ucciso almeno 60 persone, tra cui molti bambini, secondo quanto riferito da funzionari ospedalieri locali.

Il giorno prima il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva ordinato all’esercito di condurre “attacchi potenti” su Gaza, dopo aver affermato che Hamas aveva violato la fragile tregua. Hamas ha ritardato la consegna del corpo di un altro ostaggio in risposta agli attacchi annunciati da Israele.