Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIV

L’Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour africano che comprende Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Le autorità affermano che la visita dovrebbe rafforzare i rapporti diplomatici tra l’Algeria e il Vaticano. I preparativi sono in corso da mesi, coordinati da diversi ministeri sotto la supervisione del presidente Abdelmadjid Tebboune, che sta cercando di sfruttare la visita di alto profilo per rafforzare la posizione globale dell’Algeria. Il Papa inizierà ad Algeri con una visita al Memoriale dei Martiri che commemora la guerra d’indipendenza dell’Algeria, seguita dai colloqui con Tebboune al palazzo presidenziale. È previsto anche un discorso ai rappresentanti della società civile e ai diplomatici presso la Grande Moschea di Algeri, un luogo simbolico che l’Algeria promuove come centro dell’Islam moderato. La visita prevederà anche una sosta alla Basilica di Nostra Signora d’Africa, dove è prevista una messa all’aperto che attirerà grandi folle provenienti dalla piccola comunità cattolica del Paese