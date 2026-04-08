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mercoledì 8 aprile 2026

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Libano, diversi raid aerei sul centro di Beirut: le immagini delle esplosioni

LaPresse
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Una serie di attacchi israeliani ha colpito diverse zone del centro di Beirut, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale National News Agency. Non è chiaro quale sia l’obiettivo, ma diversi attacchi hanno colpito zone commerciali molto frequentate. Dall’inizio dell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah, il 2 marzo, Israele ha regolarmente colpito il Libano meridionale e orientale e i sobborghi meridionali di Beirut, ma raramente il centro della città. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Israele ha affermato che l’accordo non si estende al Libano, sebbene il Pakistan, in qualità di mediatore, abbia dichiarato il contrario.