Libano, diversi raid aerei sul centro di Beirut: le immagini delle esplosioni

Una serie di attacchi israeliani ha colpito diverse zone del centro di Beirut, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale National News Agency. Non è chiaro quale sia l’obiettivo, ma diversi attacchi hanno colpito zone commerciali molto frequentate. Dall’inizio dell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah, il 2 marzo, Israele ha regolarmente colpito il Libano meridionale e orientale e i sobborghi meridionali di Beirut, ma raramente il centro della città. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Israele ha affermato che l’accordo non si estende al Libano, sebbene il Pakistan, in qualità di mediatore, abbia dichiarato il contrario.