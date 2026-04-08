George Clooney a Cuneo: sul palco saluta il pubblico in italiano

George Clooney protagonista dell’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’attore americano è salito sul palco salutando il pubblico in italiano e raccogliendo gli applausi dei presenti. Clooney nel corso dell’evento ha anche parlato della guerra in Iran attaccando il presidente Usa, Donald Trump: “Alcuni lo sostengono e va benissimo, ma se c’è qualcuno che come ieri dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo”.