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mercoledì 8 aprile 2026

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George Clooney a Cuneo: sul palco saluta il pubblico in italiano

LaPresse
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George Clooney protagonista dell’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’attore americano è salito sul palco salutando il pubblico in italiano e raccogliendo gli applausi dei presenti. Clooney nel corso dell’evento ha anche parlato della guerra in Iran attaccando il presidente Usa, Donald Trump: “Alcuni lo sostengono e va benissimo, ma se c’è qualcuno che come ieri dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo”.