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lunedì 6 aprile 2026

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Usa, aereo atterra in autostrada in Pennsylvania

LaPresse
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Un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla Interstate 78 ad Allentown, in Pennsylvania, Usa. Il Rockwell Commander è atterrato in autostrada intorno alle ore 9.20 di sabato mattina dopo aver segnalato problemi al motore, ha riferito la Federal Aviation Administration, secondo quanto riporta Nbc News. Le due persone a bordo non hanno riportato ferite. Il video dell’incidente, diffuso da Emily Rivera e ripreso dalla dashcam della sua auto, è diventato subito virale sui social.