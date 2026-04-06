Usa, aereo atterra in autostrada in Pennsylvania

Un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla Interstate 78 ad Allentown, in Pennsylvania, Usa. Il Rockwell Commander è atterrato in autostrada intorno alle ore 9.20 di sabato mattina dopo aver segnalato problemi al motore, ha riferito la Federal Aviation Administration, secondo quanto riporta Nbc News. Le due persone a bordo non hanno riportato ferite. Il video dell’incidente, diffuso da Emily Rivera e ripreso dalla dashcam della sua auto, è diventato subito virale sui social.