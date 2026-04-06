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lunedì 6 aprile 2026

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Ungheria, la tradizione pasquale di Hollókő: donne bagnate con secchi d'acqua

LaPresse
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Il piccolo villaggio di Hollókő, nel nord-est dell’Ungheria, osserva ancora oggi un’antica tradizione pasquale, secondo la quale gli uomini del posto bagnano le donne con secchi d’acqua durante le festività. La tradizione pasquale è un rito che risale a secoli fa. Tradizionalmente venivano bagnate solo le donne ritenute idonee al matrimonio. Alcune leggende suggeriscono che l’effetto purificatore dell’acqua sia legato al battesimo, che veniva celebrato in primavera. Ogni anno, migliaia di turisti affollano Hollókő per assistere a questo rituale.