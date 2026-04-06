Israele, missili iraniani colpiscono diverse città: feriti e danni a Tel Aviv e Haifa

(LaPresse) Missili iraniani lanciati su Israele hanno raggiunto diverse città del Paese. A Tel Aviv, un uomo è rimasto leggermente ferito a causa di vetri e schegge, secondo i servizi di emergenza. A Petah Tikva, una donna gravemente ferita è stata trattata dai paramedici e trasferita all’ospedale Beilinson per ulteriori cure. I servizi di soccorso e i Vigili del Fuoco hanno confermato che ci sono diversi siti colpiti dai missili iraniani anche nella città di Haifa, nel nord di Israele. In uno di questi, quattro persone sono rimaste lievemente ferite, tra cui due bambini. Gli attacchi hanno colpito zone residenziali e una fabbrica della città. La fabbrica è stata danneggiata da schegge derivate da un’intercettazione missilistica. Non è chiaro se tutti gli impatti siano stati causati da schegge di intercettazione o da colpi diretti. Gli attacchi missilistici arrivano a distanza di un giorno da un altro raid iraniano che ha colpito una zona residenziale di Haifa, provocando due morti e diversi feriti. Due altre persone sono ancora disperse sotto le macerie causate dall’attacco di Pasqua e la loro sorte è ancora incerta. Nel frattempo, gli attacchi in Iran hanno causato più di 25 vittime tra domenica e lunedì. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intensificato le sue minacce verso l’Iran, promettendo di colpire duramente le infrastrutture critiche del paese se non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro la scadenza di martedì.