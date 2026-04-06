Iran, si media per una tregua di 45 giorni. Teheran: “Attacco a siti Usa in Emirati Arabi e Kuwait” – La diretta

Stati Uniti e Iran stanno discutendo per raggiungere un cessate il fuoco di 45 giorni. I colloqui sono arrivati all’indomani delle ennesime minacce da parte di Donald Trump che, tra le altre cose, ha detto: se Teheran non raggiungerà un accordo di pace entro 48 ore “faremo saltare in aria l’intero Paese”. E ancora: “Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno”. Queste dichiarazioni sono arrivate mentre online continuavano a diffondersi rumors su un presunto ricovero del presidente Usa al Walter Reed National Military Medical Center. Notizia poi smentita dalla Casa Bianca.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi lunedì 6 aprile Inizio diretta: 06/04/26 07:00 Fine diretta: 06/04/26 23:00