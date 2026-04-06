Iran, si media per una tregua di 45 giorni. Teheran: “Attacco a siti Usa in Emirati Arabi e Kuwait” – La diretta

Stati Uniti e Iran stanno discutendo per raggiungere un cessate il fuoco di 45 giorni. I colloqui sono arrivati all’indomani delle ennesime minacce da parte di Donald Trump che, tra le altre cose, ha detto: se Teheran non raggiungerà un accordo di pace entro 48 ore “faremo saltare in aria l’intero Paese”. E ancora: “Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno”. Queste dichiarazioni sono arrivate mentre online continuavano a diffondersi rumors su un presunto ricovero del presidente Usa al Walter Reed National Military Medical Center. Notizia poi smentita dalla Casa Bianca.
Il capo dell’intelligence dei pasdaran, Majid Khademi, è stato ucciso in un attacco di Stati Uniti e Israele diretto contro di lui. Lo ha riferito la Guardia Rivoluzionaria, secondo quanto riportano i media statali iraniani. Non sono stati forniti dettagli sul luogo in cui Khademi è stato ucciso. Questa mattina presto diversi attacchi aerei hanno colpito zone residenziali nei dintorni della capitale iraniana, Teheran.
L’Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto una bozza di proposta che prevede un cessate il fuoco di 45 giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz come possibile soluzione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito all’Associated Press due funzionari mediorientali che hanno parlato a condizione di anonimato. La proposta proviene dai mediatori egiziani, pakistani e turchi impegnati a fermare i combattimenti. Questi sperano che 45 giorni siano un tempo sufficiente per colloqui approfonditi tra i Paesi per raggiungere un cessate il fuoco permanente.
L’Iran e gli Stati Uniti non hanno ancora risposto alla proposta, che è stata inviata nella tarda serata di domenica al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e all’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff, hanno affermato i funzionari.Non è ancora chiaro se le parti accetteranno le condizioni avanzate dai mediatori.
L’Iran ha ribadito che continuerà a combattere fino a quando non riceverà un risarcimento finanziario e la promessa che non verrà attaccato di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di bombardare ponti e centrali elettriche iraniane questa settimana.Il sito web di notizie Axios ha riportato per primo i termini del piano dei mediatori.
L’agenzia iraniana Tasnim ha pubblicato un’analisi politica riguardante la notizia riportata da Axios secondo cui Washington e Teheran, con un gruppo di mediatori regionali, starebbero discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni. Secondo Tasnim “un cessate il fuoco temporaneo in cui si mantiene la minaccia della guerra non ha posto nella dottrina dell’Iran per porre fine al conflitto attuale”.
“Un cessate il fuoco temporaneo accompagnato dall’ombra della guerra, senza soddisfare le condizioni necessarie dell’Iran per porre fine alla guerra, permette semplicemente al nemico di riorganizzarsi”, sostiene Tasnim, ricordando che l’Iran ha dichiarato che la guerra può terminare solo a determinate condizioni, e una di queste è “una garanzia tangibile contro una nuova invasione da parte del nemico americano e sionista”.
Il media iraniano afferma poi che il presidente Usa Donald Trump, “probabilmente consapevole della ferma determinazione dell’Iran a rispondere a qualsiasi atto di follia riguardante le centrali elettriche e altre infrastrutture, sta cercando di fare marcia indietro su questa minaccia per la terza volta”. “Tali notizie potrebbero rappresentare un tentativo di spianare la strada a tale mossa. Sebbene si tratti solo di un’ipotesi”, aggiunge.
L’agenzia iraniana Fars ha riferito che il regime degli Ayatollah sta sferrando attacchi ai siti Usa negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Usa e Israele in precedenza hanno sferrato una serie di attacchi contro l’Iran che hanno causato la morte di oltre 25 persone. Secondo i media iraniani tra le vittime ci sarebbero anche sei bambini che avevano meno di 10 anni.
Il comando militare centrale iraniano ha lanciato un avvertimento a Stati Uniti e Israele, affermando che, qualora gli attacchi contro obiettivi civili dovessero continuare, la rappresaglia dell’Iran “sarà messa in atto con una forza molto più devastante ed estesa”. Ne danno notizia i media iraniani che citano un portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya.
Secondo quanto riportano le agenzie iraniane, tra cui Fars e Tasnim, sei bambini sono stati uccisi nella provincia di Teheran nei raid di Israele e Stati Uniti. Tasnim riferisce che i bambini avevano meno di 10 anni.
Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato una serie di attacchi contro l’Iran che hanno causato la morte di oltre 25 persone. Teheran ha risposto lanciando missili contro Israele e i Paesi arabi del Golfo. Le esplosioni sono risuonate nella notte a Teheran e per ore si sono sentiti i rumori dei jet a bassa quota mentre la capitale iraniana veniva presa di mira. Un denso fumo nero si è alzato vicino a Piazza Azadi, dopo che un attacco aereo ha colpito il campus dell’Università tecnica Sharif.
Due morti sono stati estratti dalle macerie di un edificio colpito da un missile iraniano ad Haifa, in Israele. Lo riferisce The Times of Israel. Si teme che altre due persone siano ancora intrappolate. Almeno due feriti, di cui uno grave, nell’ultimo attacco missilistico a grappolo iraniano. Washington e Teheran sarebbero impegnate in colloqui mediati per una tregua di 45 giorni, ma le possibilità di un accordo, riferisce il quotidiano, sarebbero scarse.
Gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra, secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui. Lo riferisce il sito Axios.Le fonti affermano che le possibilità di raggiungere un accordo parziale nelle prossime 48 ore sono scarse. Ma questo ultimo tentativo, aggiungono, è l’unica possibilità per prevenire una drammatica escalation della guerra che includerà massicci attacchi contro le forze di sicurezza israeliane e una rappresaglia contro l’Iran.