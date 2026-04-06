Iran, Teheran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandeb

Dopo Hormuz, l’Iran minaccia di limitare il transito di un’altra via marittima molto trafficata: lo Stretto di Bab el-Mandeb, al largo della Penisola Arabica, utilizzato dall’Arabia Saudita per inviare milioni di barili di greggio ogni giorno. Largo 32 chilometri, collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e al Mar Arabico. Inoltre è uno dei più trafficati per il mercato petrolifero globale: un quarto del commercio mondiale di container transita attraverso questo Stretto durante il viaggio da e verso il Canale di Suez.