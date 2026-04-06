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lunedì 6 aprile 2026

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Iran, Netanyahu: "Abbiamo distrutto il più grande impianto petrolchimico"

LaPresse
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Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l’attacco di lunedì contro un impianto petrolchimico iraniano fa parte di una campagna sistematica volta a distruggere la “macchina da soldi” delle Guardie Rivoluzionarie. “Stiamo distruggendo fabbriche, stiamo eliminando attivisti e continuiamo a eliminare figure di spicco”, ha dichiarato in un video. Lunedì, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Israele ha attaccato l’impianto petrolchimico di South Pars ad Asaluyeh, in Iran