Iran, attacco aereo distrugge l'Università Sharif di Teheran

Un attacco aereo ha colpito un edificio dedicato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione presso l’Università Sharif di Tecnologia di Teheran. L’istituto è considerato la principale scuola di ingegneria in Iran. Nel corso degli anni, numerosi paesi hanno sanzionato l’università per i suoi legami con il settore militare, in particolare per il suo coinvolgimento nel programma missilistico balistico iraniano, sotto il controllo della Guardia Rivoluzionaria, l’organizzazione paramilitare del paese. No use by BBC Persian, VOA Persian, Manoto TV, Iran International