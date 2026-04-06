Corea del Nord, la figlia 13enne di Kim Jong Un è considerata sua erede

L’agenzia di spionaggio della Corea del Sud ha affermato che sarebbe “appropriato” considerare Kim Ju Ae, la figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong Un, come sua erede. Lo ha dichiarato lunedì il parlamentare Lee Seong Kweun. La ragazza ha circa 13 anni ed è stata al centro dell’attenzione globale da quando, dalla fine del 2022, ha iniziato ad accompagnare sempre più spesso il padre a numerosi eventi di alto profilo, come test e parate militari. Alcuni osservatori, però, non sono d’accordo con la valutazione del servizio di intelligence, sostenendo che la società nordcoreana, estremamente maschilista, difficilmente accetterebbe una leader donna. Inoltre hanno affermato che Kim, 42 anni, è troppo giovane per nominare un suo successore.