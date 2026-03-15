Corea del Nord, Kim Jong Un e la figlia di 13 anni assistono a un'esercitazione militare

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha assistito a un’esercitazione militare che ha coinvolto 12 lanciarazzi al largo della costa orientale del Paese. Secondo quanto riportato dai media statali, si tratterebbe di una probabile risposta alle esercitazioni militari in corso tra Stati Uniti e Corea del Sud. Assieme a lui c’era anche la figlia di 13 anni, Kim Ju Ae. La giovane accompagna spesso il padre in numerosi eventi come test missilistici e parate militari, dalla fine del 2022, alimentando le speculazioni secondo cui sarebbe stata scelta come sua erede.