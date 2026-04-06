Artemis II, battuto il record di distanza dalla Terra dell'Apollo 13: il video dell'equipaggio

Gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani, che era finora detenuto dall’equipaggio dell’Apollo 13, che nel 1970 aveva raggiunto una distanza massima di 248.655 miglia dalla Terra (400.171 chilometri). Nella missione Artemis II ci sono 3 astronauti statunitensi e un canadese – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochsi e Jeremy Hansen.

Pochi istanti dopo aver battuto il record hanno chiesto il permesso di dare un nome a due nuovi crateri lunari già osservati. Hanno proposto Integrity, il nome della loro capsula, e Carroll in onore della moglie del comandante Reid Wiseman, morta di cancro nel 2020. Wiseman ha pianto mentre Hansen presentava la richiesta al Controllo Missione, e tutti e 4 gli astronauti si sono abbracciati in lacrime.