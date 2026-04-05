Iran, il Bangladesh adotta misure di austerità energetica a causa della guerra

Il Bangladesh ha iniziato a ridurre l’orario di lavoro negli uffici e a imporre la chiusura anticipata di centri commerciali e negozi per far fronte alla crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente. Le misure di austerità sono entrate in vigore venerdì. Il Consiglio dei ministri del Paese ha disposto tagli del 30% alla spesa per carburante ed energia elettrica negli uffici governativi, ha sospeso alcuni corsi di formazione del personale e ha bloccato l’acquisto di nuovi veicoli, navi e aeromobili. Non sarà consentita l’illuminazione decorativa in occasione delle celebrazioni. Il Bangladesh, una nazione con oltre 170 milioni di abitanti, sta cercando fonti di combustibile alternative e 2,5 miliardi di dollari di finanziamenti esterni per le importazioni, che rappresentano il 95% del suo fabbisogno di combustibile.