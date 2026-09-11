Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 11 settembre 2026

Ultima ora

Genova, spettacolare tromba marina al largo del Tigullio

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Spettacolare tromba marina al largo della costa del Tigullio, vicino a Genova. Il fenomeno, ripreso in video, ha formato un’enorme colonna d’acqua che ha sfiorato diverse imbarcazioni, tra cui un traghetto turistico, senza travolgerle. Secondo i media italiani, la tromba marina è rimasta al largo, senza raggiungere la costa, e si è rapidamente dissolta. L’episodio si è verificato durante un’ondata di maltempo che giovedì ha colpito il Nord e il Centro Italia, provocando anche un calo delle temperature. Le condizioni sono migliorate venerdì, ma per sabato sono previsti venti molto forti sulla Liguria.