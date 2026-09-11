Genova, spettacolare tromba marina al largo del Tigullio

Spettacolare tromba marina al largo della costa del Tigullio, vicino a Genova. Il fenomeno, ripreso in video, ha formato un’enorme colonna d’acqua che ha sfiorato diverse imbarcazioni, tra cui un traghetto turistico, senza travolgerle. Secondo i media italiani, la tromba marina è rimasta al largo, senza raggiungere la costa, e si è rapidamente dissolta. L’episodio si è verificato durante un’ondata di maltempo che giovedì ha colpito il Nord e il Centro Italia, provocando anche un calo delle temperature. Le condizioni sono migliorate venerdì, ma per sabato sono previsti venti molto forti sulla Liguria.