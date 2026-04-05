Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arresto

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 39enne per resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, senza patente, non si è fermato all’alt dei carabinieri e si è sviluppato lungo diverse arterie della provincia bergamasca, tra i territori di Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano Lombardo e Albino, con manovre estremamente pericolose: sorpassi azzardati e velocità che raggiungevano punte di circa 140 km/h. Il 39enne ha proseguito la fuga anche su strade secondarie e sterrate, fino a perdere il controllo del mezzo, che si è ribaltato in località Fiobbio di Albino. Nonostante l’incidente, l’uomo illeso, è uscito dall’auto e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato poi raggiunto e bloccato dai militari. Dagli accertamenti è emerso che è irregolare e privo di patente. Per l’uomo è scattato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il giudice ha anche rilasciato il nulla osta all’espulsione. Insieme a lui in auto c’era un’altra persona, che all’alt intimato dai carabinieri si è lanciato giù dal mezzo, scappando a piedi nei campi limitrofi e facendo perdere le proprie tracce.