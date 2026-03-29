Roma, anarchici alla Chiesa di San Policarpo per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano

Decine di persone si sono ritrovate a Roma, nei pressi della chiesa di San Policarpo, per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti nel Parco degli Acquedotti, in seguito al crollo di un casale dovuto all’esplosione di un ordigno che stavano costruendo. Numerose le forze dell’ordine schierate sul posto per l’evento. “Sono morti in azione, lottando, combattendo per la libertà” – ha urlato uno dei presenti. “Stiamo portando dei fiori ai nostri compagni caduti per la libertà”.