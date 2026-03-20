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venerdì 20 marzo 2026

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Roma, crolla casolare nel Parco degli Acquedotti: 2 morti

Roma, crolla casolare nel Parco degli Acquedotti: 2 morti
LaPresse
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Sul posto i vigili del fuoco

Un casolare è crollato questa mattina all’interno del Parco degli Acquedotti, nella zona delle Capannelle a Roma, facendo scattare un’immediata mobilitazione dei soccorsi. Due le persone che hanno perso la vita. Sul posto, a partire dalle 9, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un’operazione complessa di messa in sicurezza dell’area e ricerca di eventuali persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni, la struttura – da tempo in stato di abbandono – veniva talvolta utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora. Proprio sotto le macerie del casolare sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due individui, la cui identità è ancora in fase di accertamento.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e vedono l’impiego anche di unità cinofile specializzate e squadre Usar (Urban Search and Rescue), impegnate a scandagliare l’area per escludere la presenza di altri eventuali dispersi. L’intervento procede con estrema cautela, sia per il rischio di ulteriori crolli sia per la necessità di verificare ogni possibile punto in cui potrebbero trovarsi altre persone.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del cedimento strutturale, mentre l’area è stata transennata per consentire i rilievi e garantire la sicurezza delle operazioni.

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