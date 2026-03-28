Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale

I corpi di una donna e di un bambino di un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. A segnale alle autorità i due corpi è stato un passante che li ha notati in acqua. I vigili del fuoco di Rovigo, supportati dai sommozzatori giunti con l’elicottero del reparto volo di Bologna, hanno estratto i corpi dall’acqua: nonostante i tentativi di rianimazione, il medico legale ne ha dichiarato il decesso. Sul posto presenti anche i sommozzatori per escludere la presenza di altre persone e i carabinieri per gli accertamenti e le indagini.