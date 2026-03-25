Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente Tebboune

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria. In agenda l’incontro con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. La premier, dopo aver deposto una corona d’alloro ai piedi del Maqam Echahid (un monumento commemorativo dedicato alla guerra d’indipendenza d’Algeria), si recata al Palazzo presidenziale di Algeri, dov’è stata accolta da Tebboune.

Si tratta della seconda visita di Meloni in Algeria dopo quella del 22 e 23 gennaio 2023, a riprova, sottolineano fonti italiane, dell’importanza che Roma attribuisce al rapporto con Algeri. La missione, viene spiegato, si inserisce nel quadro del partneriato strategico che unisce Italia e Algeria, il nostro primo partner commerciale in Africa, con un interscambio pari a 12,9 miliardi di euro nel 2025 e uno stock di investimenti diretti italiani in Algeria per 8,5 miliardi di euro.