Ucraina, attacco russo nella notte su Zaporizhzhia: edifici avvolti dalle fiamme

(LaPresse) Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite nella città ucraina di Zaporizhzhia dopo una nuova serie di attacchi russi nella notte in Ucraina. Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale, ha affermato che la Russia ha lanciato attacchi combinati durante la notte, utilizzando droni e missili. Fedorov ha detto che sei condomini, due case private e alcune infrastrutture industriali sono state danneggiate. Il servizio di emergenza statale ha diffuso un video che mostra l’incendio in un grattacielo residenziale. L’ultimo conflitto in Medio Oriente, iniziato il 28 febbraio con gli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, ha distolto l’attenzione internazionale dalla difficile situazione dell’Ucraina. Allo stesso tempo, la Russia sta ottenendo un guadagno finanziario derivante da una deroga temporanea degli Stati Uniti alle sanzioni petrolifere, mentre l’Ucraina è disperatamente a corto di liquidità e sta ancora aspettando un prestito di 90 miliardi di euro promesso dall’Unione Europea.