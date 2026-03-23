Ucraina, Zelensky: "Usa impegnati in Iran, ma sforzi di pace proseguono"

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli sforzi di pace continuano nonostante l’attenzione degli Stati Uniti sull’Iran. Nel suo videomessaggio serale, il presidente ucraino ha riassunto due giorni di incontri in Florida tra la delegazione ucraina e gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, affermando che ci sono segnali che “ulteriori scambi potrebbero essere possibili”.

“È chiaro che l’attenzione della parte americana in questo momento è principalmente concentrata sulla situazione intorno all’Iran e in quella regione, ma anche questa guerra della Russia contro l’Ucraina deve finire“, ha detto Zelensky. Il leader di Kiev ha anche parlato della situazione al fronte, affermando che negli ultimi giorni i russi hanno condotto più attacchi e hanno “intensificato significativamente la loro attività”. “Ma questo significa anche maggiori perdite russe“, ha aggiunto Zelensky.