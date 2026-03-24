Salerno, controlli Nas in mense ospedaliere: 18 non a norma

(LaPresse) I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e marzo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti. Su un totale di 22 strutture ispezionate tra ospedali pubblici e case di cura private, ben 18 sono risultate non conformi (circa l’82% dei casi). Tra ospedali pubblici e cliniche private riscontrate gravissime carenze igieniche: muffe, batteri sui vassoi e cucine non autorizzate. Le violazioni riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 26mila euro.