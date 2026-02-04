Salute, Schillaci: "Il lavoro dei Nas silenzioso ma indispensabile"

Quello dei Carabinieri per la tutela della Salute, meglio noti come Nas, “è un lavoro che riguarda direttamente la vita di tutti noi: dalle mense ospedaliere alle Rsa, dal cibo sulle nostre tavole ai trattamenti estetici nei centri che molti frequentano. È un lavoro che viene fatto spesso senza che ne siamo davvero consapevoli. Un lavoro silenzioso, come quello che faccio anch’io, ma essenziale”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci alla presentazione del bilancio 2025 dei Nas a Lungotevere Ripa, a Roma.