Hawaii, inondazione distrugge case e strade: danni per oltre 1 miliardo di dollari

(LaPresse) La peggiore inondazione che abbia colpito le Hawaii negli ultimi due decenni ha spazzato via le case dalle fondamenta, ha fatto galleggiare le auto fuori dai vialetti e ha lasciato pavimenti, muri e banconi ricoperti di uno spesso fango vulcanico rossastro. Lunedì gli equipaggi hanno continuato a valutare la distruzione, ma nuovi acquazzoni hanno innescato una nuova ondata di inondazioni sul lato sud di Oahu anche se i residenti sulla costa settentrionale dell’isola hanno ripulito e valutato la distruzione causata dal diluvio della scorsa settimana. Le autorità hanno affermato che centinaia di case sono state danneggiate, insieme ad alcune scuole e un ospedale. Non sono stati segnalati decessi, ma più di 230 persone hanno dovuto essere soccorse. Il governatore Josh Green ha affermato che il costo della tempesta potrebbe superare il miliardo di dollari.