Hawaii, inondazioni record: l'acque carica invade i campi e trascina via le auto

Le Hawaii affrontano le peggiori inondazioni degli ultimi vent’anni. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone più colpite a evacuare, dopo che violente piogge si sono abbattute su un territorio già compromesso dai temporali della settimana precedente. Nuove precipitazioni sono attese nel fine settimana. Le immagini diffuse dal Dipartimento delle forze dell’ordine mostrano la North Shore di Oahu completamente sommersa. L’area, celebre in tutto il mondo per le onde giganti e il surf, è stata invasa da acque cariche di detriti, con campi allagati e forti correnti che hanno trascinato via auto e danneggiato abitazioni.