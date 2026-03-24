Fosse Ardeatine, Mattarella rende omaggio al Mausoleo

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio nel giorno dell’82esimo anniversario. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Al suo ingresso, il capo dello Stato è stato accolto da un caloroso applauso del pubblico, composto da tanti giovani delle scuole, parenti delle vittime e reduci di guerra.