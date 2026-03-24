Danimarca, seggi aperti per le elezioni: tiene banco il rapporto con gli Usa per la Groenlandia

(LaPresse) Gli elettori danesi si sono recati alle urne per le elezioni generali, con il primo ministro della Danimarca Mette Frederiksen che cerca un terzo mandato alla guida del paese scandinavo dopo uno stallo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul futuro del territorio semiautonomo della Groenlandia. Più di 4,3 milioni di persone hanno diritto di dire la loro al voto per il nuovo Folketing, o parlamento, a Copenaghen, che viene eletto per un mandato di quattro anni. Frederiksen ha indetto le elezioni il mese scorso, recandosi nel paese diversi mesi prima del dovuto, nella speranza evidente che la sua immagine risoluta nella crisi della Groenlandia l’avrebbe aiutata con gli elettori nell’Unione Europea e nel paese membro della NATO. Nel suo secondo mandato, il suo sostegno era diminuito con l’aumento del costo della vita – qualcosa che, insieme alle pensioni e a una potenziale imposta sul patrimonio, è stato un tema importante della campagna elettorale. La 48enne socialdemocratica di centrosinistra è nota per il forte sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’invasione russa e per un approccio restrittivo all’immigrazione – continuando una tradizione nella politica danese che risale ormai a due decenni fa.