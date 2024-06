L'episodio è avvenuto nella capitale Copenaghen

La premier della Danimarca, Mette Frederiksen, è stata picchiata stasera per strada a Copenaghen da un uomo, che è stato arrestato. Lo riferiscono i media danesi, citando una dichiarazione dell’ufficio della premier all’agenzia Ritzau in cui si aggiunge che Frederiksen è scioccata dall’accaduto. L’aggressione è avvenuta nella piazza Kultorvet. Frederiksen ha recentemente fatto campagna elettorale con la candidata capolista dei socialdemocratici per l’Ue Christel Schaldemose in vista delle elezioni europee di domenica, ma Schaldemose ha riferito che la presenza della premier al Kultorvet non è legata alla sua campagna elettorale.

