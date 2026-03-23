Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israeliani

I coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata. Decine di persone sono rimaste ferite e auto e case sono state date alle fiamme a Deir al-Hatab e in altri villaggi vicino a Nablus. Gli attivisti per i diritti umani, la Mezzaluna Rossa e le autorità, inoltre, hanno denunciato un ritardo dei servizi di emergenza, fermati ai posti di blocco israeliani a West Bank. “Le nostre case sono in fiamme e l’esercito è complice di questo crimine”, ha denunciato Burhan Omar, residente a cui hanno bruciato l’abitazione. La violenza è scoppiata al termine dei funerali di Yehuda Sherman, un colono israeliano di 18 anni morto in un incidente stradale con un veicolo palestinese. Intanto l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito che, al 15 marzo di quest’anno, 25 palestinesi sono stati uccisi da coloni e soldati israeliani.