Iran, Netanyahu: "È ora che l'Europa si unisca alla lotta"

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lancia un appello ai leader mondiali durante una visita ad Arad, città colpita dai recenti missili iraniani. “Se volete la prova che l’Iran mette in pericolo il mondo intero, le ultime 48 ore ve l’hanno fornita. Hanno lanciato un missile balistico intercontinentale contro Diego Garcia. Ora hanno la capacità di raggiungere le zone profonde dell’Europa”, ha dichiarato Netanyahu, sottolineando l’urgenza di una campagna militare congiunta israelo-americana contro l’Iran. Il premier ha evidenziato che Teheran sta minacciando rotte marittime internazionali e vie energetiche strategiche, cercando di ricattare il mondo intero. “Alcuni Paesi stanno iniziando a muoversi, ma serve di più. È ora che i leader degli altri Paesi si uniscano”, ha aggiunto.