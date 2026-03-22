Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche”

La replica del regime degli ayatollah : “Pronti ad attaccare infrastrutture americane”. Elicottero precipita in Qatar, 6 morti. Teheran fissa sei condizioni per la fine della guerra

Prosegue la guerra in Iran, come la risposta di Teheran con attacchi ai Paesi confinanti che prendono di mira infrastrutture e basi degli Usa e di Israele. In questo clima, arriva un ultimatum del presidente Usa, Donald Trump, per la riapertura al passaggio delle navi del cruciale Stretto di Hormuz: “Teheran lo apra entro 48 ore – ha detto Trump nella notte – o cominceremo a colpire le loro centrali elettriche”.