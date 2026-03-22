Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche”

Prosegue la guerra in Iran, come la risposta di Teheran con attacchi ai Paesi confinanti che prendono di mira infrastrutture e basi degli Usa e di Israele. In questo clima, arriva un ultimatum del presidente Usa, Donald Trump, per la riapertura al passaggio delle navi del cruciale Stretto di Hormuz: “Teheran lo apra entro 48 ore – ha detto Trump nella notte – o cominceremo a colpire le loro centrali elettriche”.
L’Autorità dell’aviazione civile irachena ha disposto la proroga per altre 72 ore della chiusura dello spazio aereo a tutti i voli. Lo scrive Al Jazeera. Questa mattina i media iraniani hanno riferito di un attacco di droni contro una base militare vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad.
Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che l’Iran non è responsabile e non è coinvolto negli attacchi missilistici contro la base militare anglo-americana di Diego Garcia nell’Oceano Indiano. La smentita è giunta dopo che il Wall Street Journal aveva riportato che due missili balistici a medio raggio erano stati lanciati verso la base, senza però colpirla. Diego Garcia è una delle due basi che il Regno Unito ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare nell’ambito della campagna contro l’Iran. L’incidente segnalato ha attirato l’attenzione perché Diego Garcia si trova a 4.000 chilometri dall’Iran, il doppio del limite di 2.000 chilometri che, secondo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, Teheran avrebbe deliberatamente imposto ai suoi missili. L’isola, la più grande dell’arcipelago delle Chagos nell’Oceano Indiano centrale, ospita una presenza militare congiunta tra Stati Uniti e Regno Unito sin dagli anni ’70 e funge da base per bombardieri a lungo raggio e altre risorse strategiche.
L’Iran ha indicato sei condizioni chiave per porre fine al conflitto con Stati Uniti e Israele, delineando quello che viene definito un nuovo quadro “giuridico-strategico”. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Tasmin, citando un alto funzionario politico e della sicurezza iraniano. Secondo il funzionario, Teheran starebbe attuando un piano elaborato mesi fa, procedendo “con pazienza strategica” nelle operazioni militari. Il funzionario ha inoltre sostenuto che, dopo aver colpito le difese aeree nemiche, l’Iran avrebbe acquisito il controllo dello spazio aereo, escludendo al momento prospettive di un cessate il fuoco imminente. Tra le condizioni poste per fermare il conflitto figurano: garanzie che la guerra non si ripeta, la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione e il pagamento di risarcimenti a favore dell’Iran. Teheran chiede inoltre la fine delle ostilità su tutti i fronti regionali. Completano la lista la richiesta di un nuovo assetto giuridico per lo Stretto di Hormuz e l’estradizione di persone legate a media considerati ostili al Paese. Il funzionario ha aggiunto che proposte di mediazione sarebbero già state avanzate da attori regionali, ma ha ribadito che le condizioni iraniane devono essere prese in seria considerazione.
L’esercito iraniano afferma di aver attaccato l’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv con un “drone Arash 2 di ultima generazione”. Lo riporta la Bbc. Secondo il portavoce militare iraniano Mohammad Akraminia, il drone ha un raggio d’azione di “circa 2.000 chilometri” e “grazie alla sua bassissima sezione radar equivalente, è in grado di eludere facilmente i sistemi radar”. Ha inoltre affermato che l’autonomia di volo e la capacità produttiva del drone sono elevate e che “è stato utilizzato con successo in recenti operazioni
Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che le difese aeree del Paese hanno reagito agli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall’Iran. Come riporta Ynet, il ministero della Difesa emiratino ha dichiarato che sono state effettuate diverse intercettazioni. Anche l’Arabia Saudita, riporta la Bbc, ha riferito di di aver intercettato attacchi questa mattina, con due missili caduti in un’area “disabitata”.
Il parlamentare iraniano Alaeddin Boroujrrdi ha affermato alla televisione di Stato che alcune navi che attraversano lo Stretto di Hormuz sono soggette a una “tassa di 2 milioni di dollari” imposta dall’Iran. Lo riporta la Bbc, sottolineando di non aver potuto verificare in modo indipendente l’affermazione del parlamentare iraniano riguardo al pedaggio. Boroujrrdi ha dichiarato che nello Stretto si sta imponendo un “nuovo regime di governo” e che “la guerra ha un costo”, aggiungendo che ciò dimostra “l’autorità e il diritto di cui gode la Repubblica Islamica dell’Iran”.
Il Qatar afferma che sei persone sono state trovate morte, mentre una è ancora dispersa, in un incidente di elicottero nelle acque del Paese del Golfo. Il ministero della Difesa qatarino ha attribuito la causa dell’incidente dell’elicottero a un “guasto tecnico”. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che una persona risulta ancora dispersa nell’incidente, avvenuto ieri, ma non chiarisce la nazionalità delle vittime né se fossero civili o militari.
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno comunicato che le truppe hanno ucciso militanti di Hezbollah e sequestrato armi durante le operazioni di terra in corso nel Libano meridionale. Come riporta Times of Israel, le forze della 36 Divisione hanno recentemente fatto irruzione in diversi edifici che, secondo l’esercito, erano utilizzati da Hezbollah, dove sono state rinvenute numerose armi. Le Idf affermano che la 7 Brigata Corazzata della divisione ha ucciso più di 10 militanti di Hezbollah che “rappresentavano una minaccia immediata” durante l’incursione. Quattro divisioni delle Idf, composte da migliaia di soldati, sono attualmente operative nel Libano meridionale. Le Idf si stanno preparando a schierare ulteriori forze nel Libano meridionale e ad ampliare ulteriormente la zona cuscinetto per allontanare la minaccia di Hezbollah dal confine.
Abbas Araghchi, ministro degli Affari Esteri dell’Iran, ha parlato telefonicamente con Seyyed Badr Al Busaidi, ministro degli Affari Esteri dell’Oman. Lo riporta l’agenzia iraniana Irna. Nel corso della telefonata, Araqchi, nel congratularsi con noi per l’Eid al-Fitr, ha illustrato la posizione iraniana sugli ultimi sviluppi nella regione e sulla “crudele aggressione americano-sionista contro la Repubblica Islamica dell’Iran”, riferisce ancora Irna, aggiungendo che Al-Busaidy, a sua volta, si è congratulato con il ministro degli Esteri e con il popolo iraniano per l’Eid al-Fitr, nonché per l’arrivo del nuovo anno e del Nowruz. I ministri degli Esteri di Iran e Oman hanno sottolineato la necessità di proseguire le consultazioni tra le parti.
Il sottomarino britannico a propulsione nucleare Hms Anson è arrivato nel Mar Arabico, nel contesto della minaccia statunitense di intensificare le operazioni militari contro l’Iran. Secondo il Daily Mail, il sottomarino ha lasciato Perth il 6 marzo e si ritiene che si stia posizionando nella parte settentrionale del Mar Arabico, in un’area vicino allo Stretto di Hormuz. L’Hms Anson è equipaggiato con missili da crociera Tomahawk Block IV con una gittata di 1.600 km e siluri pesanti Spearfish. L’arrivo del sottomarino nella regione mediorientale coincide inoltre con l’accordo raggiunto dal premier britannico Keir Starmer, che ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare le basi militari britanniche per lanciare attacchi contro obiettivi iraniani.
Hezbollah ha rivendicato l’attacco mortale di questa mattina contro la comunità di confine settentrionale di Misgav Am. Come riporta Times of Israel, in un comunicato, il gruppo terroristico afferma di aver colpito con un lancio di razzi un “raduno di soldati dell’esercito nemico israeliano nell’insediamento di Misgav Am” alle 8 del mattino. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver rilevato colpi provenienti dal Libano a quell’ora, che hanno colpito due veicoli, uccidendo un uomo. L’esercito israeliano sta indagando per accertare se si sia trattato di un missile anticarro.
Il Giappone potrebbe valutare l’impiego delle proprie forze armate per operazioni di sminamento nello Stretto di Hormuz qualora venisse raggiunto un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi, come riporta il Guardian. “Se ci fosse un cessate il fuoco completo, ipoteticamente parlando, allora si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di operazioni di sminamento”, ha detto Motegi a Fuji Tv.
L’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha riferito che un attacco di droni ha preso di mira una base militare vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. “La base militare, situata vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad, è stata nuovamente bersaglio di attacchi di droni”, ha scritto Irna, riferendosi a un complesso utilizzato in passato dall’esercito statunitense, come riporta il Guardian.
Quasi 200 persone sono rimaste ferite, 11 delle quali in modo grave, negli attacchi iraniani nelle città meridionali di Dimona e Arad di ieri, dopo che la difesa aerea israeliana non è riuscita a intercettare almeno due missili balistici.
Questo il bilancio riportato dal Times of Istrael, che cita fonti sanitarie. Tra i feriti gravi negli attacchi nel sud del Paese figurano un ragazzino di 12 anni, colpito da schegge durante l’attacco a Dimona, e una bambina di 5 anni, ferita nel successivo attacco ad Arad. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi erano diretti contro l’impianto di ricerca nucleare israeliano, situato a circa 10 chilometri da Dimona e a 30 chilometri da Arad.
Una persona è rimasta uccisa in un presunto attacco con un missile anticarro nella località di confine settentrionale di Misgav Am. Lo riportano i media israeliani, aggiungendo che le Forze di Difesa stanno indagando su un presunto attacco di Hezbollah proveniente dal Libano. Channel 12 scrive che l’uomo era rimasto intrappolato nel suo veicolo, nella località dell’Alta Galilea, a seguito di un attacco anticarro. Secondo l’emittente israeliana si tratta del terzo attacco in un’ora, in precedenza, gli allarmi erano scattati nel centro, nelle pianure, a Sharon, nell’area di Gerusalemme e nel Sud.
L’Iran ha lanciato una nuova ondata di missili contro Israele, secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana Irib. Nel frattempo, le Forze di Difesa Israeliane affermano di essere al lavoro per intercettare la minaccia e di aver inviato un messaggio di allerta nelle aree interessate.
L’Iran è pronto a cooperare con l’Organizzazione Marittima Internazionale per migliorare la sicurezza marittima e proteggere i marittimi nel Golfo. Lo ha dichiarato il rappresentante iraniano presso l’agenzia marittima delle Nazioni Unite, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr, come riporta il Guardian. Ali Mousavi ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto a tutte le navi, ad eccezione di quelle legate ai “nemici dell’Iran”, aggiungendo che il passaggio attraverso lo stretto è possibile grazie al coordinamento delle misure di sicurezza con Teheran. “La diplomazia rimane la priorità dell’Iran. Tuttavia, una completa cessazione dell’aggressione, così come la fiducia reciproca, sono ancora più importanti”, ha dichiarato Mousavi. Ha inoltre affermato che gli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran sono alla “radice dell’attuale situazione nello Stretto di Hormuz”.
Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Su X NetBlocks ricorda che “pochi strumenti di elusione funzionano, poiché le autorità intensificano la repressione contro gli utenti di connessioni satellitari e Vpn al di fuori della lista bianca approvata dallo Stato”. Testimoni sentiti da Al Jazeera affermano di incontrare “estreme difficoltà” nel raggiungere il mondo esterno e, dato che la guerra non accenna a finire, non è possibile prevedere con certezza quando i collegamenti verranno ripristinati.
L’esercito iraniano ha minacciato di attaccare tutte le infrastrutture energetiche legate agli Stati Uniti e a Israele in Medio Oriente qualora le sue centrali elettriche venissero prese di mira. Così Teheran risponde all’ultimatum lanciato nella notte dal presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth.L’avvertimento è giunto che Trump aveva minacciato di attaccare le centrali elettriche iraniane se l’Iran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. L’agenzia di stampa Fars, citata da Al Jazeera, ha inoltre ricordato che il defunto capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, aveva avvertito che “l’intera regione sarebbe rimasta senza corrente entro mezz’ora” se la rete elettrica iraniana fosse stata presa di mira.
Nella notte il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un ultimatum a Teheran su su Hormuz: “Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ORE da questo preciso momento, gli Stati Uniti d’America colpiranno e distruggeranno le sue varie centrali elettriche, comincando da quella più grande!”, scrive Trump su Truth.